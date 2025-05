Segreti di famiglia, la puntata del 21 maggio in streaming

La puntata del 21 maggio di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 21 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 21 maggio

Ilgaz ha un duro scontro verbale con Yekta, il quale lo minaccia di fargliela pagare.

Aylin telefona a Ceylin per avvisarla che Parla è andata via da scuola. Insieme a Tugce e Merve, la ragazza è andata all'hotel di lusso dove si trova Serdar. Tutte e tre sono decise a incastrarlo e farlo arrestare.

Eren fa irruzione nell'albergo, ma Serdar ha già lasciato la camera. Cuneyt, infatti, ha prelevato Serdar per portarlo da Yekta.

Nel frattempo, Ceylin e Ilgaz non perdono occasione per battibeccare e persino Eren sembra non sopportare più la situazione.

