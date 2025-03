La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 28 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/content_ F313560203016001

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 1 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 28 marzo aprile

Tarik trova il flacone di medicinali che gli hanno causato un infarto a casa sua e decide di affidarlo a Omer per analizzarne le impronte.

Il flacone col medicinale incriminato era stato introdotto a casa di Guzide da Ilknur: Zeynep l'ha vista farlo di nascosto e ha recuperato il flacone, affidandolo a Umit che lo ha poi riportato a casa di Tarik.

