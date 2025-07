Esplosione Roma, l'animatrice del centro estivo: "Non mi sento un'eroina"

Pomeriggio Cinque News torna a occuparsi della terribile esplosione presso un distributore di Gpl in zona Prenestino a Roma, avvenuta nella mattinata di venerdì 4 luglio. Durante l'appuntamento di lunedì 7 luglio, la trasmissione condotta da Alessandra Viero ha mostrato il racconto dell'animatrice del centro estivo limitrofo che è riuscita a portare in salvo cinque bambini.

"Io ho sentito sia odore di gas, che un botto allucinante che ha fatto tremare le pareti - racconta la giovane ai microfoni di Pomeriggio Cinque News - Ho cercato di prendere subito in mano la situazione e di portarli verso il cancello che si affaccia verso il parco e e da lì abbiamo iniziato a correre. Sembrava appunto che fossimo al riparo e invece poi li ho dovuti portare su via Casilina perché non era un posto sicuro". "I genitori erano spaventati, erano scossi. Poi ci hanno abbracciato - aggiunge ancora la giovane animatrice, che poi conclude -. Non mi sento assolutamente un'eroina, penso solo di aver fatto un gesto istintivo e in mio dovere i bambini erano sotto la mia responsabilità quindi ho cercato di fare di tutto pur di metterli in sicurezza".

