La nuova puntata di Tradimento, andata in onda nel pomeriggio del 25 gennaio su Canale 5

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda nel pomeriggio di sabato 25 gennaio su Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 25 gennaio

Guzide decide di divorziare con l'intento di ridurre Tarik alla rovina finanziaria, per ristabilire la propria dignità e rivendicare giustizia per il dolore subito.

Yesim si ritrova invischiata in un pericoloso ricatto: un video compromettente, che la vede discutere con il rapinatore, è in mano a un ricattatore che la minaccia di inviare il filmato a Tarik se non pagherà una grossa somma di denaro. Quel ricattatore in realtà è Burcu.

Guzide vuole costringere Tarik a firmare l'atto di divorzio in cui gli chiede una cospicua somma di denaro. Intanto, l'uomo conferma a Yesim che lascerà sua moglie, ma omette di riferire a quali condizioni.

Mentre Oylum sta andando a cena da sua madre e Sezai, incontra per strada un uomo che aggredisce una donna, ma intromettendosi viene scaraventata a terra, sbattendo la testa sul marciapiedi.

