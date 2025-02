La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 22 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 22 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 22 febbraio

Tarik in una scena di Tradimento

Tarik chiede a Guzide di far annullare l'ingiunzione messa sul terreno di un suo cliente, ma lei si rifiuta. Dopo averla minacciata, Tarik prende in mano la situazione e la denuncia per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan e i finanziatori.

Sezai intanto continua a soffrire per il suo amore non corrisposto, mentre Tarik e Yesim riaccendono la fiamma del loro matrimonio, così come Tolga e Oylum che continuano la loro relazione.

Nel frattempo, Behram telefona a Oylum per dirle che ha trovato l'uomo che l'ha quasi investita, mentre Guzide viene a sapere della denuncia contro di lei.

Furioso per la decisione di Tarik, Oltan lo manda a chiamare e lo minaccia di morte, ma Tarik gli svela che ha un piano segreto per proteggersi: i documenti di tutti gli affari illegali che hanno fatto insieme durante gli anni.

Guzide perde la sua carica da giudice. Tolga affronta il padre ma riesce solo a percepire quanto questi sia spietato.

Oylum cerca di dissuadere Ozan dalle sue follie e lo riporta a casa per un confronto con la madre. Nel frattempo, Guzide rivela a Umit e Nazan di essere stata rimossa dal suo incarico di giudice, e che il video è reale.

Oylum e Ozan arrivano a casa e Guzide propone di ricominciare da zero, di confessarsi tutto e andare avanti. Tarik e Yesim si rivolgono alla polizia per denunciare Guzide per l'auto bruciata.

L'ex giudice arriva alla stazione di polizia e, con grande sorpresa di tutti, rivela al commissario di non aver danneggiato la proprietà di Tarik, perché l'auto è intestata a lei.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE