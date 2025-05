Simona Ventura, il rapporto con Stefano Bettarini: "Alti e bassi"

L'opinionista de L'Isola dei Famosi parla del rapporto con l'ex marito, con cui ha avuto due figli: "Lui dice di non essersi risposato per i nostri figli? Nicolò e Giacomo erano felicissimi al mio secondo matrimonio"

Simona Ventura risponde a Verissimo a una domanda sul suo ex marito Stefano Bettarini, con cui è stata sposata dal 1998 al 2004 e con cui ha avuto i figli Nicolò (1998) e Giacomo (2000). Riguardo al loro rapporto oggi, l'opinionista de L'Isola dei Famosi, 60 anni, dice: "Alti e bassi, ma Stefano è il padre dei miei figli e per questo lo rispetterò sempre".

A Verissimo Stefano Bettarini aveva detto di non essersi risposato per i loro due figli. "Non mi sono risposato perché ho dato priorità ad altro. Ho dato priorità ai miei ragazzi e a quello che sentivo facesse piacere a loro. Avverto in loro che c'è un po' di gelosia per questa cosa dei genitori che si risposano o si riaccompagnano. Li capisco. Non vorrei ferirli. Un domani, da adulti, capiranno che i genitori possono prendere strade diverse", aveva detto l'ex calciatore.

A proposito di queste parole, Simona Ventura - che a luglio 2024 ha sposato Giovanni Terzi - dice: "Al mio matrimonio i miei figli erano felicissimi. Sono molto orgogliosa di loro e dei figli di Giovanni, che sono uniti e tifano per noi. I nostri figli erano veramente felici per noi".