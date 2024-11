Claudio Amendola: "Mia figlia ha avuto il coraggio di dirmi che sono stato un papà assente"

Claudio Amendola parla a Verissimo dell'amore per i suoi figli e ammette di essere stato un papà meno presente con le sue prime due figlie - Alessia e Giulia, nate dal matrimonio con Marina Grande - rispetto al figlio Rocco, avuto con Francesca Neri.

"Con Rocco sono stato presentissimo. Ha sempre vissuto con me fino a due anni e mezzo fa. Adesso da un anno e mezzo vive di nuovo con me", afferma l'attore, 61 anni. Per quanto riguarda le figlie maggiori: "Con Alessia e Giulia sono stato meno presente. Giulia ha avuto la forza e il coraggio di dirmelo. L'ho ringraziata e ho cercato di recuperare, allo stesso tempo mi sono reso conto di averle dato la libertà di dirmelo".

Alessia e Giulia sono state cresciute dalla prima moglie dell'attore, Marina Grande: "Le ha avute giovanissima, ma è stata una bravissima mamma, che mi ha sempre tutelato anche nelle mie mancanze e non ci ha mai messi contro". Per quanto riguarda invece il rapporto con la seconda ex moglie, Francesca Neri: "C'è un rapporto sereno, civile, tranquillo. Rocco ha 26 anni, è un uomo e non ha più bisogno di mamma e papà".