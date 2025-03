The Kolors, Stash e il rapporto con le figlie: "Vedere Alex sciogliersi con loro è uno spettacolo"

I The Kolors, ospiti a Verissimo, ripercorrono i loro 15 anni di carriera, ma è anche un'occasione per Stash, leader della band, di condividere la felicità di essere padre di Grace e Imagine.

"Abbiamo fatto l’erroraccio di non abituarle nella culla", scherza il cantante, rivelando che le sue bambine dormono ancora nel lettone con lui e la compagna Giulia Belmonte. "Con Giulia ci godiamo anche i momenti in cui siamo tutti e quattro in un letto solo. Il problema è che crescono e c’è sempre meno spazio. Ogni tanto mi arriva una gomitata!", aggiunge.

Mentre Stash è già papà, Alex Fiordispino per ora si limita a fare lo zio, ma non esclude di avere figli in futuro: "Prima o poi. Per adesso sono zio e ho un gattino", dice. Stash non può fare a meno di notare come il suo compagno di band, noto per la sua anima rock, si sciolga davanti alle sue bambine: "Vedere Alex sciogliersi è uno spettacolo. Lui è il metallaro della band".

Oltre alla famiglia, i The Kolors parlano anche della loro musica e dell’enorme successo di Italodisco, che ha segnato un prima e un dopo nella loro carriera. Stash racconta del tour all’estero e dell'affetto del pubblico internazionale: "Abbiamo avuto la fortuna di avere successo con un pubblico non italiano. Ci sentiamo sulla strada giusta".