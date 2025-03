La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 18 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 18 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 18 marzo

Ismet, amministratore della Pedromol, minaccia Guzide per farle ritirare la denuncia, ma la donna non cede.

Oylum va da Selin per scusarsi con lei. Mentre si trova a casa dell'amica, sopraggiunge anche Tolga.

Selin costringe Oylum e Tolga a parlarsi per risolvere i loro problemi di coppia.

Un misterioso uomo in moto spara a Guzide, appena uscita dall'ufficio per incontrare Zeynep.

