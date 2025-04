La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 17 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 17 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 17 aprile

Ozan e Zelis si sposano all'insaputa di tutti e Zeynep fa loro da testimone. Tarik vede Yesim in televisione: la donna ha deciso di partecipare a un programma per raccontare la sua storia e riprendersi Oyku. Per evitare che Serra umili se stessa e la sua famiglia, Selin decide di lasciare Tolga. Intanto, Oltan scopre che è stato Behram a dar l'ordine di sparare a Tolga.

