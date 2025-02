La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 14 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 14 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 14 febbraio

Tarik, di fronte alle sempre più insistenti richieste della figlia, decide di riportare Oyku a Yesim. Quest'ultima mostra a Tarik i segni dell'aggressione subita da Oylum, sperando che questo possa muoverlo a compassione; ma l'uomo non la perdona, anzi le comunica che non ha alcuna intenzione di comprarle una nuova casa come le aveva promesso, e che si limiterà a provvedere al mantenimento della figlia e al pagamento dell'affitto della loro attuale abitazione.

