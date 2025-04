La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 13 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 13 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 13 aprile

Sezai rivela a Guzide che Umit è andato a trovarlo: l'uomo è molto pentito per quello che ha fatto, ma Guzide è troppo ferita e non riesce a perdonarlo.

Sezai decide di contattare nuovamente Umit per chiedergli di incontrarsi di persona e parlare, ma il suo cellulare risulta spento. L'avvocato prova a cercarlo nella pensione dove alloggia, ma quando arriva lì scopre che Umit si trova in ospedale dopo aver subito un'aggressione.

Tarik, dopo aver visto delle foto compromettenti di Yesim, decide di richiedere un ordine restrittivo che impedisca alla donna di avvicinarsi a Oyku. Yesim, ignara di tutto, escogita un piano per portare via la figlia da casa di Tarik, ma l'uomo arriva insieme alla polizia e fa portare la donna in centrale.

Mualla chiede a Güzide di incontrarsi per convincerla a far visita a Oylum. Behram chiede a Oylum di invitare Tarik a casa loro.

