La nuova puntata di Tradimento, andata in onda l'11 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 11 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata dell'11 marzo

Ozan mette Oylum alle strette dicendole che se sceglierà di rimanere insieme a Tolga, lui non farà più parte della sua vita.

Guzide lo esorta a non elargire giudizi con tanta facilità e a lasciare che sia Oylum a decidere che cosa fare.

Umit stringe un accordo con Yesim per continuare a lavorare nel laboratorio, ricattandola con il video in cui si vedono lei e Nihal.

Tarik incastra Hayrettin e giura a Nihal che la farà marcire in prigione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE