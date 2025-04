La nuova puntata di Tradimento, andata in onda l'11 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 11 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata dell'11 aprile

Guzide e Tarik irrompono al matrimonio di Oylum e Behram con la polizia per impedirne la celebrazione.

Di fronte alla possibilità di scappare, Oylum afferma di voler sposare Behram; i due diventano quindi marito e moglie.

Scoraggiata per quanto accaduto, Guzide recrimina a Tarik di non essere stato presente come padre.

Dopo il matrimonio, Behram dice a Oylum che andranno in viaggio di nozze in Thailandia, la meta dei sogni della ragazza.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE