La nuova puntata di Tradimento, andata in onda l'1 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 1 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata dell'1 marzo

Tarik scopre che mentre si trovava in Kazakistan, Umit e Guzide hanno portato Oyku a casa loro e che la bambina è finita in ospedale per aver respirato sostanze tossiche. L'avvocato denuncia il cognato e chiama Yesim a testimoniare, la quale smentisce Tarik davanti al giudice e afferma che questi sta calunniando Umit e Guzide per risentimento.

Dopo l'udienza, Tarik chiede spiegazioni a Yesim, la quale confessa di aver involontariamente ucciso Burcu e di aver testimoniato contro di lui perché ricattata da Oylum e Tolga, i quali le hanno detto di essere in possesso di video che la riprendono durante l'omicidio. Tarik si reca da Ismail Yazici, il proprietario della compagnia le cui telecamere avrebbero immortalato il crimine e gli chiede di consegnargli il filmato. Ismail pretende una somma di 500 mila dollari per il video, ma Tarik non cede e se ne va. Successivamente, si scoprirà che non esiste alcun video.

