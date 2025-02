La nuova puntata di Tradimento, andata in onda l'1 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 1 febbraio dalle 15:10 su Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata dell'1 febbraio

Tarik trova la lettera di Yesim e scopre che la donna è scappata con la figlia. Disperato, si affida a Oltan per ritrovarla. Tolga e Ozan picchiano l'uomo che ha aggredito Oylum e lo fanno consegnare alla polizia.

Un dipendente della scuola di danza di New York informa Oylum che, se non si presenterà entro due giorni, la sua iscrizione verrà cancellata. Oylum e Selin cercano un biglietto, ma non riescono a trovarlo. Oylum chiede aiuto al padre che è più preoccupato per Yesim e Oyku e non offrirà alcun aiuto a Oylum. Selin propone quindi di chiedere aiuto a Tolga.

Guzide telefona a Sezai e gli chiede quando tornerà a Istanbul. Sezai si presenta a casa di Guzide portandole in regalo un libro di poesie che la donna aveva ai tempi dell'universita'. I due fanno colazione insieme e parlano di Oylum e del risentimento tra madre e figlia.

