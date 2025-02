Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda lunedì 24 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 24 febbraio

Al momento delle dimissioni di Oyku dall'ospedale, Guzide e Oykum scoprono che il documento della bambina non basta, solo un genitore può prelevarla. Telefonano allora ad Ozan, in quel momento in un bar, spacciandolo per il padre di Oyku, e facendogli scrivere una falsa autorizzazione alle dimissioni.

