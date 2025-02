La puntata del 24 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 24 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, gli ufficiali giudiziari arrivano alla Milenyum Soft e, a causa del pignoramento a cui è sottoposta l'azienda, iniziano il procedimento di sequestro.

Ozan è preoccupato ma, tramite Mumtaz, trova un investitore disposto a salvare l'azienda, il signor Himli. Ozan ed Esra si presentano all'appuntamento con quest'ultimo e, sapendo che Himli tiene molto alla famiglia, si fingono una coppia felice, ma vengono subito smascherati. Tuttavia, l'investitore riconosce in loro un grande potenziale e decide comunque di risollevare le sorti dell'azienda.

Ruya si provoca delle autolesioni per attirare l'attenzione di Ozan che, infatti, la porta in ospedale e la invita a mangiare con lui.

Menekse è indispettita dal ritorno a casa di Ekrem e fa di tutto per fargli capire che deve andarsene. Arriva persino a contattare Zeynep per farsi aiutare. Questa organizza un incontro segreto tra Elif ed Ekrem per permettere ai due di chiarirsi, anche se Elif non sembra convinta.

