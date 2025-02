Tradimento, il riassunto della settimana dal 17 al 23 febbraio

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 17 al 23 febbraio su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 17 a domenica 23 febbraio su Canale 5, Yesim scopre che è stata Burcu a inviare i video incriminati a Guzide e decide di affrontarla in stazione.

Dopo la scarcerazione di Ozan, Guzide perdona Oylum e riunisce la famiglia per dire a tutti una cosa importante che riguarda Tarik.

Nel mentre Tarik denuncia Guzide, denuncia che costerà alla donna la sospensione dalla sua carica da giudice. Guzide decide così di dar fuoco all'auto di Tarik che si scoprirà poi essere di proprietà della donna.

Yesim parte per Antalya e affida Oyku a una giovane tata. Guzide e Umit vedono la scena e decidono di seguire la bambina e la babysitter fino a un parco giochi, dove parlano con Oyku che dice di voler andare a casa loro.

Dopo un incidente nel laboratorio domestico di Unit, Oyku viene portata al pronto soccorso. Grazie agli accertamenti si scopre che la bambina sta bene, ma per essere dimessa è necessario avere un suo documento che Oylum riesce a rubare da casa di Yesim con la complicità di Behram.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20.

