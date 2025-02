Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda domenica 23 febbraio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yesim parte per Antalya e affida Oyku alle cure di una giovane tata, Selime. Guzide e Umit pedinano Oyku e Selime fino a un parco giochi, dove parlano con la bambina che chiede di andare a casa loro. Nel frattempo, Tarik incontra Tahir, malavitoso e vero proprietario del terreno posto sotto ingiunzione da Elmas, chiedendogli di incontrare quest'ultima per farle cambiare idea, ma durante l'incontro Tahir scopre che Elmas è la nipote di un potentissimo boss. Tolga trova il coraggio di affrontare suo padre e rompere con lui, ma poco dopo il ragazzo subisce un attacco informatico ed è costretto ad accettare l'aiuto Oltan. Dopo un'intossicazione nel laboratorio casalingo di Umit, Oyku si trova in ospedale. Dopo alcuni accertamenti, si scopre che la piccola sta bene ma per dimetterla serve il suo documento e Oylum decide di chiedere aiuto a Behram per intrufolarsi in casa di Yesim e rubarlo.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 65, 66, 67 e 68 di Tradimento. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

