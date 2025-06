L'attrice Jennie Garth, diventata celebre in tutto il mondo nel corso degli anni Novanta per il ruolo di Kelly Taylor in Beverly Hills 90201, ha condiviso un dolce scatto insieme a sua figlia Fiona Eve, 18 anni, in un giorno molto importante.

Negli scatti condivisi su Instagram, vediamo il giorno del diploma della terzogenita dell'attrice.

"Ce l'hai fatta! La mia bambina si è diplomata. Sono così tanto orgogliosa di lei! Il mio cuore è pieno di tanta emozione nel vederla spiccare il volo. Ti amo tanto", scrive Jennie Garth nella didascalia del post.

Oltre al momento della consegna del diploma, Jennie Garth mostra a tutti i suoi follower anche i festeggiamenti con amici e familiari.

Oltre a Fiona Eve, Jennie Garth ha altri due figli, Luca Bella e Lola Ray, tutti avuti dall'ex marito Peter Facinelli.