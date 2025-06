La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda mercoledì 4 giugno dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 4 giugno

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) in una scena di Tradimento

Tolga telefona a Oylum mentre sono tutti riuniti, Guzide prende il cellulare e risponde, chiedendogli di non chiamare più la figlia e di dimenticarla.

Kudret va all'appuntamento con Oltan, il quale lo prende a schiaffi per essersi introdotto insieme a Tolga in casa dei Dicleli per rapire Oylum e Can.

