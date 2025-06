La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 3 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 3 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 3 giugno

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) e Cem Sürgit (Ümit Özgüder) in una scena di Tradimento

Yesim chiede a Umit di diventare socio del Servizio Catering "Lo splendore di Oyku", e i due finiscono per raccontare tutto a Guzide che gli procura un lavoro presso la signora Alev.

Serra è molto preoccupata per il comportamento della sorella che non smette di pulire continuamente la casa.

Tarik viene arrestato dopo una denuncia che lo accusa dell'omicidio di Korkmaz, ma quando arriva in una centrale di polizia apparentemente abbandonata, si rende conto che qualcuno deve averlo incastrato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE