La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 23 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 23 febbraio in prima serata di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 23 febbraio

Yesim parte per Antalya per festeggiare con le sue amiche e affida Oyku alle cure di una giovane tata, Selime. Guzide e Umit vedono la scena e decidono di pedinare Oyku e Selime fino a un parco giochi. Una volta al parco, Guzide e Umit parlano con la bambina che dice di voler andare a casa loro. I due accettano e la portano via. Nel frattempo, Tarik incontra Tahir, malavitoso e vero proprietario del terreno posto sotto ingiunzione da Elmas, chiedendogli di incontrare quest'ultima per farle cambiare idea, ma durante l'incontro Tahir scopre che Elmas è la nipote di un potentissimo boss. Tolga trova il coraggio di affrontare suo padre e rompere con lui, ma dopo poco deve tornare sui suoi passi e accettare di nuovo l'aiuto di Oltan a causa di un attacco informatico che ha subito la sua azienda. Dopo un'intossicazione nel laboratorio casalingo di Umit, Oyku si trova in pronto soccorso. La situazione non è critica e può essere dimessa, ma l'ospedale richiede un documento. Guzide è nel panico, teme che Tarik venga convocato e scopra quello che è successo. Oylum riceve una provvidenziale telefonata di Behram, a cui chiede aiuto. I due si introducono nella casa di Yesim, dove trovano il documento della bambina.

