La prossima puntata di Tradimento andrà in onda domenica 22 dicembre in prima serata su Canale 5.

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda domenica 22 dicembre in prima serata su Canale 5.

Tradimento

Tradimento, le anticipazioni del 22 dicembre

Guzide decide di riportare Emre a casa della madre. Tarik confessa a Oltan che Ozan ha investito il suo milione di dollari in un fondo in Corea e non potrà toccare il denaro per altre due settimane. Oltan e Tolga, però, capiscono subito che Ozan ha mentito.

Nazan decide così di andare a trovare Ozan al lavoro, ma al suo arrivo non lo trova e scopre, con sua grande sorpresa, che Ozan si è dimesso già da tempo. Dopo avere avvistato Tarik sul balcone di casa insieme a Yesim, Nazan convince Guzide a sorprenderlo in flagranza di adulterio. Le due donne, con Umit e la polizia, arrivano alla porta di casa dei due, ma all'ultimo momento Guzide cambia idea. La donna non se la sente di rivendicare dei diritti su quell'appartamento il cui acquisto costò a Tarik anni di lavoro.

