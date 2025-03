La prossima puntata di Tradimento andrà in onda domenica 2 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda domenica 2 marzo dalle 21:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 2 marzo

Elmas cerca di carpire informazioni da Oltan sul patrimonio di Tarik, scoprendo che supera di gran lunga i 20 milioni di dollari. Guzide parla con la sua famiglia della situazione economica, in vista della spesa necessaria per aprire uno studio legale. Ozan, che si sente responsabile per la destituzione di sua madre, decide di accettare un'offerta di lavoro da parte di Oltan.

