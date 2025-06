I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 6 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda venerdì 6 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sezai rientra a casa e trova Ipek in lacrime mentre prepara la valigia. Lei dice di volersene, ma Sezai la supplica di restare.

Intanto Oylum arriva all'ospedale di Izmit temendo di scoprire che Kahraman sia davvero deceduto, ma lui sta bene. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 83 della seconda stagione di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

