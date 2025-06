A Pomeriggio Cinque, un audio esclusivo di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino , la donna racconta il primo segno di risveglio del figlio Giuliano, ricoverato in ospedale: "Ti volevo dire che oggi per la prima volta Giuliano ha avuto un contatto con me. Quando sono andata là in ospedale che l'ho chiamato, lui mi ha guardato, mi ha fatto come un sorrisino".

Pierina continua: "Gli ho detto: Stringimi la mano se mi senti, che fai, non puoi parlare. Mi ha stretto la mano e guarda è stata una roba veramente di un'emozione che io non so. Gli ho detto: Giuliano, guarda, era da tanto che aspettavo questo momento, gli ho spiegato che lui era caduto, che si era fatto male con la bici. E ho detto: Ma questo è il giorno più bello della mia vita. E lui ha fatto un sorriso proprio, ha cercato di sorridere con quello che poteva".

Pierina Paganelli, ultime notizie

Pierina Paganelli

Nelle ultime settimane sono tornati al centro dell’attenzione alcuni file audio registrati da una telecamera all’interno del box di un condomino.

Le registrazioni, effettuate la notte del delitto e la mattina del ritrovamento del corpo, conterrebbero le urla di Pierina, una voce maschile che sarebbe compatibile con quella di Luis Dassilva, unico indagato per omicidio, e una voce femminile simile a quella di Manuela Bianchi, nuora della vittima, indagata per favoreggiamento.

Secondo la Procura, quel dialogo sarebbe avvenuto proprio nel garage di Bianchi, ma si attendono le conclusioni degli accertamenti fonici comparativi.

Nel frattempo, sarebbe crollato uno dei principali elementi d’accusa contro Dassilva. I periti incaricati avrebbero infatti dichiarato che non è possibile stabilire il colore della pelle della figura ripresa dalle telecamere della farmacia e che l’altezza rilevata risulterebbe incompatibile con l’indagato, ma coincidente con quella di un condomino.

