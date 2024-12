La prossima puntata di Tradimento andrà in onda domenica 15 dicembre in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda domenica 15 dicembre in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 15 dicembre

Dopo la pubblicazione di un articolo su internet che parla dell'incidente in moto di Oylum e Tim, Oylum è in preda al panico, temendo di essere accusata di omicidio e di finire in prigione.

Intanto, Tarik scopre che Yesim ha cambiato la serratura della porta di casa e gli impedisce di entrare. Distrutto dal doppio rifiuto, quello della sua famiglia e della sua seconda relazione, Tarik si rivolge a Oltan per chiedere aiuto. Durante la conversazione, viene a sapere dell'articolo sull'incidente di Oylum e decide di intervenire.

Accompagnato da Tolga, Tarik si reca a casa di Guzide per aiutare la figlia. Qui, ha un confronto acceso con Guzide e Ozan lo accusa di essere responsabile dei problemi familiari.

Ozan, nel tentativo di riconciliarsi con Lara, si reca da lei, ma viene respinto. Deluso, chiama Kaan per sfogarsi.

Mesut propone a Ozan di cercare Kaan nel Dark Web per ottenere informazioni utili, ma Ozan deve prima guadagnare tempo con il padre. Per questo, inventa di aver investito i soldi di Oltan in un fondo coreano non accessibile per due settimane.

Tarik, nel frattempo, promette a Yesim di chiedere il divorzio a Guzide, assicurandole che potranno vivere finalmente insieme con Oyku come una vera famiglia.

Oylum viene ufficialmente arrestata e trasferita in carcere. Guzide, disperata, chiede a Tolga di fare il possibile per trovare una copia dei filmati delle telecamere di sicurezza nella speranza di salvare la figlia.

