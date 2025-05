La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 9 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 9 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 9 maggio

Nizamettin, un uomo con cui Ilknur ha dei debiti per degli affari legati al petrolio, si reca a casa di Mualla per screditare Ilknur, ma la padrona di casa prende le sue difese.

Per un errore nella prenotazione, Sezai e Guzide si trovano a dover condividere la stessa stanza d'albergo e, durante una cena romantica, Sezai regala a Guzide una collana che rappresenta la stella Sirio, come simbolo del suo amore.

Yesim ascolta una conversazione telefonica tra Ipek e Azra, che parlano della loro vendetta nei confronti di Guzide.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE