La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 5 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 5 giugno

Tradimento, Oylum Yenersoy

Kudret va a prendere Tolga in ufficio, lo induce a bere, poi lo droga e lo porta ad una festa piena di belle ragazze con l'intento di fargli dimenticare Oylum. Guzide, Sezai e Ipek, usciti dal ristorante, s'imbattono nel celebre psichiatra amico di Guzide, Serdar Ocze, che li invita ad andarlo a trovare nel suo studio. Ipek accusa Sezai e Guzide di aver messo in scena l'incontro per convincerla a farsi curare.

