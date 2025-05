La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 4 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 4 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 4 maggio

Ipek acquista un'auto con i soldi ricavati dalla vendita di una delle proprietà che suo padre Sezai aveva intestato a lei: insieme a Serra e Azra pianifica la sua vendetta nei confronti di Guzide.

Yesim torna a casa da Tarik e Oyku e Guzide apprende la notizia da Tarik stesso.

Guzide e Tarik rintracciano Ozcan, per prelevare un campione del suo DNA e scoprire se è loro figlio, ma il ragazzo si rivela un opportunista e non accetta di sottoporsi al test senza un compenso in denaro.

Selin affronta Oylum e, per convincerla a dimenticare Tolga, le rivela di essere incinta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE