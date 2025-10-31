La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento , con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin , è andata in onda venerdì 31 ottobre in prima serata su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento .

Ilayda Cevik (Ipek Okuyan) e Burcu Soyler (Selin) in una scena di Tradimento 2

Guzide scopre che nessuno dei quattro candidati è il suo figlio biologico e inizia a sospettare che Tarik abbia scambiato il bambino dopo la nascita. Mentre Taner avvia delle indagini, Sezai scrive a Guzide una lettera d’addio.

Nel frattempo Dundar tenta di chiarirsi con Yesim, ma lei lo evita, spingendolo a scontrarsi con Tarik.

Ipek pubblica sui social un fotomontaggio con Oltan per celebrare le nozze, scatenando la sua ira.

Successivamente, Mualla confessa a Kadriye che Can non è suo nipote, ma il figlio di Behram.

Selin, uscita dalla clinica e agli arresti domiciliari, convince Tolga a manomettere il braccialetto elettronico per poter visitare la tomba della sorella, ma approfitta della situazione per fuggire.

Nel frattempo, Azra scopre che Tarik è responsabile della rovina della sua famiglia e che si rifiuta di pagare la retta della madre in una casa di cura. Sconvolta, chiede aiuto a Guzide, che si offre di saldare i debiti e riceve da lei il perdono per le accuse passate.

Più tardi, Selin si presenta a casa di Ipek per minacciarla, ma lo scontro è così forte da provocare a Ipek un aborto spontaneo.

Nel frattempo, Tarik incontra di nuovo l’ostetrica Cemile. Durante la conversazione, Cemile scopre un segreto importante legato allo scambio dei neonati, ma un malore interrompe l’incontro, con conseguenze drammatiche.

