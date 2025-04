La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 30 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 30 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 30 aprile

Serra, con l'aiuto di Ipek e Azra, organizza una cena romantica tra Selin e Tolga. Fingendosi Selin, manda un messaggio a Tolga scrivendogli di vedersi al più presto per parlare. Quando Tolga riceve il messaggio, racconta ad Oltan che il suo matrimonio è infelice e che probabilmente Selin vuole chiudere il loro rapporto. Oltan si infuria e dice al figlio di rimediare e di lasciar perdere Oylum. Prima dell'arrivo di Tolga, Serra suggerisce a Selin un piano per non perdere suo marito: deve dirgli di essere incinta. Inizialmente Selin si rifiuta, ma durante la conversazione con Tolga, ci ripensa. Oylum intanto va a casa di Traik con la scusa di salutare Oyku, poi si intrufola nella camera del padre e ruba la pistola.

