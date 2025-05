La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 29 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 29 maggio

Azra aiuta Selin a girare e a diffondere tramite emittenti televisive una video intervista in cui racconta tutta la verità sulla storia d'amore tra Oylum e Tolga.

Tolga telefona a Oylum, ma è Kahraman a rispondere e si scusa subito dopo con la ragazza.

La notizia raggiunge immediatamente Diyarbakir, dove un uomo di nome Vahit decide di vendicare i Dicleli per l'offesa subita e si reca da Celal, il quale lo caccia malamente e avvisa Mualla.

