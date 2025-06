La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 27 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 27 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Sezai (Ercan Kesal) e Tarik (Mustafa Ugurlu) in Tradimento

Tradimento 2, la trama della puntata del 27 giugno

Kahraman viene portato d'urgenza in pronto soccorso, dopo essere rimasto sepolto da un carico di terra in cantiere.

I risultati del test del DNA rivelano che Dundar è il figlio biologico di Tarik e Guzide.

Neva tenta di risollevare il morale di Ipek, distrutta per aver perso Oltan.

Dopo l'intervento durante cui gli viene asportata la milza, Kahraman viene messo sotto osservazione in terapia intensiva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE