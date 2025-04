La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 26 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 26 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 26 aprile

Behram è in coma e l'ospedale intende dichiararne la morte cerebrale per poter cessare i trattamenti che lo tengono in vita, ma la decisione finale in merito spetta a Oylum, in quanto sua moglie.

Venuta a conoscenza della situazione di suo figlio, Mualla corre in ospedale e aggredisce Oylum, accusandola di voler uccidere Behram. Fa poi trasferire il figlio a casa sua, per tentare di curarlo privatamente.

Durante la lite all'ospedale, Mualla urla a Oylum che lei non è figlia di nessuno. Guzide si ritrova così costretta a confessare la verità.

Kahraman rientra dall'Argentina e tenta di capire chi abbia sparato a Behram, scoprendo così che Zelis è andata a fare visita all'uomo in terapia intensiva. Convoca dunque la donna per sentire cos'abbia da dire. Un flashback rivela che forse lei e Ozan potrebbero coinvolti nel tentativo di omicidio, poiché Zelis dice al marito che Behram avrebbe cercato di violentarla.

