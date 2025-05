La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 25 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 25 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 25 maggio

Yesim, durante la cena, rivela che Azra ha venduto la macchina di Ipek, ma scopre che anche Tarik era a conoscenza di quanto fatto dalla nipote.

Nazan e Oylum vanno al ristorante e passano una piacevole serata. Nazan confida alla ragazza che le manca Guzide mentre Oylum confida a Nazan di non essere certa dei suoi sentimenti per Tolga. Le due donne esagerano con l'alcol e tornano a casa ubriache. Mualla assiste indispettita al loro arrivo. Le accoglie Kahraman che scherza con loro.

Guzide è arrabbiata con Sezai e gli restituisce la collana con la stella di Sirio. Sezai è dispiaciuto e cerca di farle cambiare idea su Ipek, ma Guzide non vuole saperne. Sezai scopre che la figlia ha donato un milione di lire a una fondazione benefica e deduce che abbia ricavato quella cifra vendendo alcuni appartamenti ad Avanos. Sezai inizia a sospettare che Ipek gli stia mentendo, anche a proposito della sua seconda auto.

Nel frattempo Ipek acquista una casa enorme e la riempie di borse e scarpe. Dice a Serra che la userà solo come deposito per le sue cose ma continuerà a vivere con suo padre.

Tolga esce di prigione e, appena rientrato a casa, chiama Oylum per chiederle di incontrarsi. Per sua sfortuna, Selin ascolta la conversazione e tra i due coniugi scoppia una lite in cui si intromette anche Serra, che continua ad accusare Tolga di aver spinto la sorella giù dalle scale.

Oylum rivela alla madre che il padre di Can è Tolga e Guzide dice alla figlia che questa storia con lui deve finire.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE