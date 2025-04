La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 24 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 24 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 24 aprile

Zelis va in ospedale di nascosto per tentare di mettere fine alla vita di Behram, ma non riesce nel suo intento. Nel frattempo, Kahraman scopre che il rapimento di Can è stato organizzato da Mualla. Escogita, quindi, un piano per restituire a Oylum il bambino senza compromettere la zia e chiama la ragazza per comunicarle che hanno trovato Can.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE