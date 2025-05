La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 20 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 20 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 20 maggio

Yesim conosce il primo cliente della sua nuova impresa di pulizie, Mehmet.

Kahraman vuole sapere la verità da Oylum, dopo aver scoperto da Mualla che Can non è figlio di Behram.

Ilknur tenta di estorcere denaro a Tarik credendo di poterlo ricattare con il video che ha salvato nel cellulare. Quando si accorge che il video è stato cancellato, incolpa Yesim.

Intanto, Tolga trova la pancia finta di Selin.

