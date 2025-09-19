Mediaset Infinity logo
Tradimento
SERIE TV
20 settembre 2025

Tradimento 2, la puntata del 19 settembre in streaming

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 19 settembre in prima serata su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 19 settembre

Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik, e, insieme a Ozan, Umit e Zeynep, organizzano una cena.

Oylum anche si cimenta in cucina per preparare la cena, e Mualla nota che la ragazza ha cucinato tutti i piatti preferiti di Kahraman.

Kahraman chiede a Oylum di preparare le valigie e andare via, ma la ragazza si rifiuta di farlo, così è Kahraman a lasciare la casa.

Tolga esce dall'ospedale e torna a casa, e parlando con il padre, scopre che è stata Oylum a donargli un rene. Il ragazzo, prima va a trovare Selin in carcere, per chiederle il motivo del suo gesto.

Tolga va a casa di Mualla per incontrare Oylum e ringraziarla, ma Mualla, indispettita dal fatto che il ragazzo si sia presentato a casa sua, rivela a Oylum che Tolga ha messo incinta Serra. Oylum decide di andare via da casa di Mualla.

Ipek caccia via di casa Serra facendola cadere dalle scale.

Oylum, in casa di Guzide, incontra per la prima volta Dundar: è il primo incontro tra i due ragazzi che furono scambiati alla nascita.

Nazan trova in casa di Kadriye una foto di Kahraman da bambino.

