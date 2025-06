La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 17 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 17 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 17 giugno

Tolga chiama la clinica psichiatrica in cui è ricoverata Selin, che tenta la fuga.

Sezai si risveglia in ospedale e trova Guzide ad attenderlo.

Nazan incontra Ipek e Oltan mentre questi fanno una romantica colazione insieme.

Intanto, Ipek scopre che suo padre ha avuto un infarto e si trova ricoverato in ospedale.

