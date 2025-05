La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 15 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 15 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 15 maggio

I Dicleli si ritrovano a Diyarbakir per una cerimonia in onore del piccolo Can. Dopo la festa, Celal mostra a Mualla il video in cui Oylum parla al sicario che ha sparato a Behram. Mualla, su tutte le furie, ordina ai suoi uomini di caricare Oylum in un furgone e di portarla in un luogo deserto, presumibilmente per ucciderla.

