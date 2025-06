La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda l'11 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 11 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata dell'11 giugno

Selin e Tolga sono finalmente felici grazie all'arrivo della bambina presa in affidamento, sembrano aver superato tutto il passato, ma la loro felicità viene ben presto infranta dalla morte improvvisa della bambina.

Durante la cena di compleanno di un importante uomo d'affari, organizzata da Umit e Yesim, tutto sembra filare liscio, quando all'improvviso il festeggiato muore.

Intanto, Oylum e Kahraman celebrano il loro matrimonio con amici e parenti.

