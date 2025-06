La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda l'1 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 1 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata dell'1 giugno

G razie a Yesim, Guzide scopre che Tarik è coinvolto nella vendita dell'auto di Ipek. Tarik, per vendicarsi di Yesim, manda degli uomini a terrorizzarla, così da convincerla a chiudere l'impresa di pulizie. Yesim propone a Umit e a Zeynep di lavorare per lei in una società di catering, nella quale Umit sarà il capo chef.

Guzide invita Nazan a cena a casa sua e durante la serata parlano di quanto Kahraman abbia sinceramente a cuore il bene di Oylum. Nel mentre, Tolga fa irruzione in casa di Mualla con degli uomini armati e chiede a Oylum di seguirlo per iniziare una nuova vita insieme. Oylum rifiuta e convince Kahraman a non uccidere Tolga.

Guzide, nel frattempo, viene quasi investita da un'auto nera e quando racconta l'accaduto a Sezai per telefono, Ipek e Neva si scambiano degli sguardi sospetti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE