L'atteso finale di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, è andato in onda venerdì 28 novembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis la puntata finale della seconda e ultima stagione Tradimento.

Tra amori tormentati, sacrifici ed sorprendenti colpi di scena, Tradimento è stata una delle serie tv più amate e seguite dell'ammiraglia Mediaset.

Di seguito, scopriamo come finisce la serie tv turca.

Tradimento 2, come finisce l'ultima puntata

Nell'episodio finale della seconda e ultima stagione di Tradimento, Tolga riesce a decriptare il video in cui si vede Tarik sparare a Korkmaz e lo mostra a Guzide, che decide di denunciare l'ex marito al procuratore. Successivamente, Tarik si incontra con Guzide per chiederle di essere perdonato, ma lei rimane impassibile e assiste all'arresto dell'uomo.

Tolga ascolta di nascosto una conversazione tra Oltan e Mualla riguardante Can e, sospettando la verità, si dirige alla villa dei Dicleli. Qui trova Oznur che se ne sta andando con le valigie e la costringe a parlare: scopre così che Can è in realtà suo figlio. Scioccato dalla scoperta, Tolga è pronto a rapirlo e scappare con Selin. Prima di uscire di casa per andare dal padre a prendere i documenti per partire, confida a Selin di amarla.

Nel mentre, Ipek arriva da Oltan e lo minaccia con una pistola. In quel momento arriva Tolga e accidentalmente la ragazza gli spara. Tolga muore fra le braccia del padre. Sezai accorre insieme all'ispettore quando ormai è troppo tardi e Ipek viene arrestata.

Yesim è pronta a confessare l'omicidio di Burcu alla polizia, ma capendo che Oyku è ancora troppo piccola per stare da sola, cambia idea. Purtroppo, poco dopo muore anche lei in un incidente sulla linea del tram.

La serie tv turca si chiude con tutti i protagonisti che si ritrovano un anno dopo a casa Ozguder per festeggiare i due anni di Can.