L'atteso finale di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, è andato in onda venerdì 28 novembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis la puntata finale della seconda e ultima stagione Tradimento.
Tra amori tormentati, sacrifici ed sorprendenti colpi di scena, Tradimento è stata una delle serie tv più amate e seguite dell'ammiraglia Mediaset.
Di seguito, scopriamo come finisce la serie tv turca.
Nell'episodio finale della seconda e ultima stagione di Tradimento, Tolga riesce a decriptare il video in cui si vede Tarik sparare a Korkmaz e lo mostra a Guzide, che decide di denunciare l'ex marito al procuratore. Successivamente, Tarik si incontra con Guzide per chiederle di essere perdonato, ma lei rimane impassibile e assiste all'arresto dell'uomo.
Tolga ascolta di nascosto una conversazione tra Oltan e Mualla riguardante Can e, sospettando la verità, si dirige alla villa dei Dicleli. Qui trova Oznur che se ne sta andando con le valigie e la costringe a parlare: scopre così che Can è in realtà suo figlio. Scioccato dalla scoperta, Tolga è pronto a rapirlo e scappare con Selin. Prima di uscire di casa per andare dal padre a prendere i documenti per partire, confida a Selin di amarla.
Nel mentre, Ipek arriva da Oltan e lo minaccia con una pistola. In quel momento arriva Tolga e accidentalmente la ragazza gli spara. Tolga muore fra le braccia del padre. Sezai accorre insieme all'ispettore quando ormai è troppo tardi e Ipek viene arrestata.
Yesim è pronta a confessare l'omicidio di Burcu alla polizia, ma capendo che Oyku è ancora troppo piccola per stare da sola, cambia idea. Purtroppo, poco dopo muore anche lei in un incidente sulla linea del tram.
La serie tv turca si chiude con tutti i protagonisti che si ritrovano un anno dopo a casa Ozguder per festeggiare i due anni di Can.
Un finale tragico e struggente attende tutti i fan di Tradimento.
La morte di Tolga è una delle più strazianti della serie tv turca e avviene poco dopo un'importante scoperta: la paternità del piccolo Can. Prima di morire colpito da un colpo di pistola sparato da Ipek, Tolga dice a suo padre Oltan di aver scoperto che Can è suo figlio e si assicura di fargli sapere quando lo ama e lo amerà sempre. Prima di essere ucciso, Tolga confida il suo amore per Selin dicendole "ti amo".
Anche Yesim va in contro a un tragico destino. Dopo aver detto addio a Dundar per il bene della figlia Oyku, la Yesim muore in un incidente sulla linea del tram. Yesim stava tornando dalla centrale di polizia dove avrebbe dovuto autodenunciarsi per la morte di Burcu, ma cambia idea all'ultimo per non lasciare sola la figlia dopo che il padre, Tarik, è stato arrestato per omicidio.