La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 12 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Presa dal rimorso, Asuman si presenta sotto casa di Zeynep e Alihan con l'intenzione di chiedere scusa a sua figlia per tutte le bugie che ha raccontato. Zeynep la perdona, ma le dice anche che servirà del tempo per ricostruire il loro rapporto.
L'indomani, Erim sta per essere dimesso per la gioia di Ender, che, preso Kaya da parte, gli annuncia che vuole riflettere sulla loro storia, dato che d'ora in poi dovrà occuparsi esclusivamente di Erim e dovrà mantenere dei buoni rapporti con Halit.
