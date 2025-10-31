Catalogo
SERIE TV31 ottobre 2025

Tradimento 2, le anticipazioni del 7 novembre

La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 7 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Feyza Sevil Gungor (Oylum Yenersoy) in una scena di Tradimento 2

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 7 novembre in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 7 novembre

L’avvocato di Oltan si presenta da Ipek per comunicarle l’intenzione del marito di chiedere il divorzio dopo aver saputo dell'aborto.

Ipek si oppone all’accordo consensuale e accusa Neva di aver informato Oltan dell’accaduto.

Alcuni uomini si presentano presso lo studio legale di Sezai con l'intento di sequestrarne le proprietà a seguito di un'ingiunzione di pagamento pari a due milioni e mezzo. Guzide intuisce che è opera di Ipek.

