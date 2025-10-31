La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 7 novembre in prima serata su Canale 5.
L’avvocato di Oltan si presenta da Ipek per comunicarle l’intenzione del marito di chiedere il divorzio dopo aver saputo dell'aborto.
Ipek si oppone all’accordo consensuale e accusa Neva di aver informato Oltan dell’accaduto.
Alcuni uomini si presentano presso lo studio legale di Sezai con l'intento di sequestrarne le proprietà a seguito di un'ingiunzione di pagamento pari a due milioni e mezzo. Guzide intuisce che è opera di Ipek.