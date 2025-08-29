Tradimento 2, le anticipazioni del 5 settembre
La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 5 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 5 settembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tradimento 2, le anticipazioni del 5 settembre
Selin viene arrestata dopo aver sparato a Tolga, che rimane in ospedale con tre proiettili in corpo, mentre Oylum lo visita di nascosto.
Guzide scopre la presunta relazione tra Sezai e Kadriye e decide di chiudere la storia con lui, annunciando alla famiglia la volontà di chiedere il divorzio.
