Mediaset Infinity logo
Tradimento
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Tradimento
SERIE TV
29 agosto 2025

Tradimento 2, le anticipazioni del 5 settembre

La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 5 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Condividi:
Yeşim Salkım (Zennure) e Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2
Yeşim Salkım (Zennure) e Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 5 settembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 5 settembre

Selin viene arrestata dopo aver sparato a Tolga, che rimane in ospedale con tre proiettili in corpo, mentre Oylum lo visita di nascosto.

Guzide scopre la presunta relazione tra Sezai e Kadriye e decide di chiudere la storia con lui, annunciando alla famiglia la volontà di chiedere il divorzio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

La forza di una donna, la puntata del 29 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 29 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere

entertainment

Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere

L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema

L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity