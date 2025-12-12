Morte Diana Cannevarolo, i sospetti del fratello: "Il compagno? L'unico era lui"

A Dentro la notizia parla il fratello di Diana Cannevarolo, quarantanovenne trovata senza vita nel cortile della sua abitazione a Vicenza con gravi ferite alla testa e al collo. Le ultime persone ad averla vista viva risulterebbero essere il compagno convivente e il figlio.

Il fratello della vittima spiega che Diana e il compagno vivevano "separati in casa e litigavano. Questi litigi me li hanno detti le amiche e altri vicini. A me non veniva dire che lei litigava con lui perché sennò sarei intervenuto in qualche maniera, o per portarla via o perché non succedessero queste cose".