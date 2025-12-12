Morte Diana Cannevarolo, i sospetti del fratello: "Il compagno? L'unico era lui"

A Dentro la notizia parla il fratello di Diana Cannevarolo, quarantanovenne trovata senza vita nel cortile della sua abitazione a Vicenza con gravi ferite alla testa e al collo. Le ultime persone ad averla vista viva risulterebbero essere il compagno convivente e il figlio.
Il fratello della vittima spiega che Diana e il compagno vivevano "separati in casa e litigavano. Questi litigi me li hanno detti le amiche e altri vicini. A me non veniva dire che lei litigava con lui perché sennò sarei intervenuto in qualche maniera, o per portarla via o perché non succedessero queste cose".
Diana sarebbe stata spesso in casa e limitata nei movimenti: "Era sempre a casa perché non poteva andare in giro. Mi dicevano che lui non voleva che si muovesse da casa senza il suo controllo. Questo è tutto detto dalle amiche e da chi la conosceva da vicino".
Il fratello rivela di avere dei sospetti sul compagno: "L'unico era lui. Non lo so".
Intanto gli inquirenti starebbero analizzando diversi attrezzi da lavoro trovati nell’area, comprese due pale, che potrebbero aver avuto un ruolo nel delitto. Resterebbe sotto esame anche il litigio violento udito in piena notte da un vicino.